У Житомирі в ДТП загинув пацієнт, якого везла «швидка»

У Житомирі зіштовхнулися «швидка» та легковик

«Швидка» зіштовхнулася з автомобілем Volkswagen Passat

У Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги, є загиблий. Про це Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції Житомирської області Ігор Іванюк.

«У результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги», – сказав він.

Телеканал зазначає, що аварія сталася на проспекті Миру. «Швидка» зіштовхнулася з автомобілем Volkswagen Passat.

На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.

Раніше, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси.

Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».