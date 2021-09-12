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    У Житомирі в ДТП загинув пацієнт, якого везла «швидка»

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    У Житомирі зіштовхнулися&nbsp;&laquo;швидка&raquo; та легковик - У Житомирі в ДТП загинув пацієнт, якого везла «швидка»
    У Житомирі зіштовхнулися «швидка» та легковик
    Фото: Житомир.info

    «Швидка» зіштовхнулася з автомобілем Volkswagen Passat

    У Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги, є загиблий. Про це Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції Житомирської області Ігор Іванюк.

    «У результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги», – сказав він.

    Телеканал зазначає, що аварія сталася на проспекті Миру. «Швидка» зіштовхнулася з автомобілем Volkswagen Passat.

    На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.

    Раніше, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

    Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси.

    Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

    Теги: ДТП Житомир аварія поліція Volkswagen Renault Renault Logan
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    У Житомирі в ДТП загинув пацієнт, якого везла «швидка»