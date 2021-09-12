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    Під Києвом зіткнулись три авто, є постраждалі

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    Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася під Києвом ввечері 11 вересня - Під Києвом зіткнулись три авто, є постраждалі
    Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася під Києвом ввечері 11 вересня
    Фото: Нацполіція

    На проїжджій частині розкидані деталі від автівок та колеса

    До поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції.

    Правоохоронці встановили, що автомобіль марки Skoda рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто Dacia. Надалі автомобіль Dacia вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Opel, який пісця цього в‘їхав у паркан.

    За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали п'ятеро осіб. Усіх з різними ступенями тілесних ушкоджень доставлено до місцевої лікарні. Загиблих немає.

    Нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

    Теги: ДТП Київщина автомобіль Opel Skoda
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    Під Києвом зіткнулись три авто, є постраждалі