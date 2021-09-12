Під Києвом зіткнулись три авто, є постраждалі

На проїжджій частині розкидані деталі від автівок та колеса

До поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей. Про це повідомляє пресслужба поліції.

На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що автомобіль марки Skoda рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто Dacia. Надалі автомобіль Dacia вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Opel, який пісця цього в‘їхав у паркан.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали п'ятеро осіб. Усіх з різними ступенями тілесних ушкоджень доставлено до місцевої лікарні. Загиблих немає.

Нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.