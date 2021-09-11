Інтерпол розшукував п'ять років: у Києві затримали наркобарона Брендо (відео)

Злочинця розшукували з 2016 року

Поліція в Києві затримала болгарського наркобарона Евеліна Банева-Брендо. Про це повідомляє болгарське відділення «Радіо Свободи».

Зазначається, що Інтерпол безуспішно розшукував Банева з 2016 року. В останній раз він був засуджений до шести років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків Верховним касаційним судом Болгарії в 2018 році. В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10,5 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.

Відео затримання наркобарона 7 вересня оприлюднила Національна поліція України.

В останній раз ім'я Брендо згадувалося у медіа в кінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарської мафії. Звинувачення були пред'явлені Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і декільком іншим підозрюваним.

Нагадаємо, СБУ проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту «Бориспіль» громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера під час проведення екстрадиційних процедур.

До слова, у США суд присяжних виніс обвинувальний вирок мексиканському наркобарону Хоакіну Гузману Лоеру.