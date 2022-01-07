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    У зоопарку Маріуполя тварин годують непроданими ялинками (відео)

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    Тварин годують ялинками, які не прикрашали іграшками та гірляндами - У зоопарку Маріуполя тварин годують непроданими ялинками (відео)
    Тварин годують ялинками, які не прикрашали іграшками та гірляндами
    фото: suspilne.media

    Для 10 кіз достатньо однієї ялинки, тоді як верблюд з’їдає ціле дерево сам

    Близько тисячі ялинок, які не встигли розпродати до новорічних свят відвезли до маріупольського зоопарку. Непроданим товаром годують тварин, повідомляє «Суспільне». Деревами з ялинкових базарів пригощатимуть верблюдів, кіз, ослів, оленів, лам та баранів.

    «По-перше, ялинка – це хвоя, вітамінна добавка. Голка – це листочок, живий листочок... Даємо цілою, не подрібнюємо, вони з'їдають листочки, дрібну гілочку, обгризають кору, все інше йде на опалення приміщень. Якщо подрібнювати, то буде деревина, це смола, не дуже добре», – розповів кіпер зоопарку Олег Савченко.

    Годують ялинками тварин переважно ввечері. Задля їх безпеки, працівники зоопарку приймають тільки ті дерева, що не прикрашали іграшками та гірляндами.

    «Ця ялинка не стояла в теплі, на ній не висіли іграшки та гірлянди. Гірлянди чіпляють на скріпки, зав'язки, на дроти. Якщо цей дріт потрапить до шлунку, тварина може загинути», – пояснив Савченко.

    Так, для 10 кіз достатньо однієї ялинки, тоді як верблюд 1 ялинку з’їдає сам. За словами Савченка, дерев вистачить аби годувати тварин зоопарку щонайменше півтора місяця.

    Раніше повідомлялося, що у Львівському натуралістичному центрі з зимової сплячки несподівано прокинулися бабаки Марічка та Мишко.

    Також у федеральній землі Нижня Саксонія місцеві тваринники вирішили незвичайним способом підштовхнути до вакцинації тих, хто не визначився і сумнівається. Сімсот овець (і кіз) вишикувалися на полі, зобразивши гігантський 100-метровий шприц (контур якого раніше був викладений шматочками хліба).

    Теги: Маріуполь опалення зоопарк тварини ялинка
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    У зоопарку Маріуполя тварин годують непроданими ялинками (відео)