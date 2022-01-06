«Паломниця» Марченко зняла зі своїх підписників вроки (відео)

Дружина Віктора Медведчука записала відео зі своїм домашнім улюбленцем

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука, кума лідера країни-агресорки Володимира Путіна та авторка пропагандистського фільму «Паломниця» Оксана Марченко записала чергове відео зі своїм домашнім улюбленцем – котом Кокосиком.

«Відео від стресу, плюс знімає вроки, пристріт і вінець безшлюбності», – підписала вона відео та виклала його у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Марченко не пояснює, чому саме так вирішила назвати ролик. На відео коту ввімкнули на великому екрані карти підводного світу. На фоні звучить спокійна музика.

«Улюблене кіно Кокосика про море. Так, милий мій?», – коментує Марченко. Тварина ж намагається упіймати рибок, стукаючи лапою по екрану.

«Кокосик зачарований просто рибками, не розуміє, куди вони зникають», – пояснює господиня.

Раніше Оксана Марченко опублікувала на Youtube відеозапис за участі кота Кокоса. У короткому ролику кіт, вдягнений у костюм Санта Клауса, сидить під новорічною ялинкою. Тварина дещо розгублена та налякана.

Нагадаємо, на початку минулого року дружина Віктора Медведчука повідомила, що їхній кіт перебуває у лікарні у важкому стані.