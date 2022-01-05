У Німеччині 700 овець виступили на підтримку вакцинації (фото)

Фермери з допомогою тварин переконують робити щеплення від Covid-19

Німецькі тваринники знайшли нестандартний спосіб натякнути, що пора вакцинуватися

У федеральній землі Нижня Саксонія місцеві тваринники вирішили незвичайним способом підштовхнути до вакцинації тих, хто не визначився і сумнівається. Сімсот овець (і кіз) вишикувалися на полі, зобразивши гігантський 100-метровий шприц (контур якого раніше був викладений шматочками хліба). Про це інформує dw.

За словами організаторів акції, вівці – дуже милі тварини, і, можливо, вони зможуть переконати тих, хто не впевнений у необхідності щеплення від коронавірусу, що зробити це потрібно якнайшвидше.

Фото було зроблено за допомогою дрона.

Нагадаємо, раніше коронаскептики у Мюнхені влаштували сутички з поліцією (відео).

У грудні Німеччина посилила карантин через «Омікрон».

Крім того, Німеччина ввела карантин для людей, які приїжджають з Британії.

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