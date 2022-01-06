Різдвяне диво: київську собаку Люсю дивом врятували з десятиденного полону
Собака Люся впала у відкритий люк і просиділа в каналізації 10 днів
Працівники Оболонської адміністрації вважають Люсю своїм талісманом
У столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації. Історією з неймовірним щасливим кінцем кияни поділилися 6 січня.
Опікуни охорониці забили на сполох ще 10 днів тому, коли помітили зникнення собачки. До того тваринка ніколи не йшла з території, де жила.
За долю Люсі переживали співробітники райдержадміністрації. Однак життя їй врятувала прибиральниця.
Жінка випадково зазирнула у напіввідкритий люк каналізації і побачила там песика. Кажуть. що собачка впала в отвір і просиділа ймовірно без їжі й води цілих 10 днів. Зрештою Люсю визволили, відігріли і нагодували. Наразі життю собаки вже нічого не загрожує.
Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.
На початку січня на Волині водолази витягли з річки собаку. У мережі показали зворушливе відео порятунку.
До слова, у Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю.
Також нагадаємо, що на пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
А ось 30 грудня сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.
Раніше у Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.
Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.