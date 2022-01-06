Різдвяне диво: київську собаку Люсю дивом врятували з десятиденного полону

У столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації. Історією з неймовірним щасливим кінцем кияни поділилися 6 січня.

Опікуни охорониці забили на сполох ще 10 днів тому, коли помітили зникнення собачки. До того тваринка ніколи не йшла з території, де жила.

За долю Люсі переживали співробітники райдержадміністрації. Однак життя їй врятувала прибиральниця.

Жінка випадково зазирнула у напіввідкритий люк каналізації і побачила там песика. Кажуть. що собачка впала в отвір і просиділа ймовірно без їжі й води цілих 10 днів. Зрештою Люсю визволили, відігріли і нагодували. Наразі життю собаки вже нічого не загрожує.

Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

На початку січня на Волині водолази витягли з річки собаку. У мережі показали зворушливе відео порятунку.

До слова, у Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю.