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    Різдвяне диво: київську собаку Люсю дивом врятували з десятиденного полону

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    Собака Люся впала у відкритий люк і просиділа в каналізації 10 днів - Різдвяне диво: київську собаку Люсю дивом врятували з десятиденного полону

    Собака Люся впала у відкритий люк і просиділа в каналізації 10 днів

    Фото з телеграм-каналу «Типовий Київ»

    Працівники Оболонської адміністрації вважають Люсю своїм талісманом

    У столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації. Історією з неймовірним щасливим кінцем кияни поділилися 6 січня.

    Опікуни охорониці забили на сполох ще 10 днів тому, коли помітили зникнення собачки. До того тваринка ніколи не йшла з території, де жила.

    За долю Люсі переживали співробітники райдержадміністрації. Однак життя їй врятувала прибиральниця.

    Жінка випадково зазирнула у напіввідкритий люк каналізації і побачила там песика. Кажуть. що собачка впала в отвір і просиділа ймовірно без їжі й води цілих 10 днів. Зрештою Люсю визволили, відігріли і нагодували. Наразі життю собаки вже нічого не загрожує.

    Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

    На початку січня на Волині водолази витягли з річки собаку. У мережі показали зворушливе відео порятунку.

    До слова, у Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю.

    Також нагадаємо, що на пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

    А ось 30 грудня сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

    Раніше у Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.

    Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

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    Теги: Київ тварини рятувальники
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    Різдвяне диво: київську собаку Люсю дивом врятували з десятиденного полону