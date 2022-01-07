У Європі стався найбільший в історії спалах пташиного грипу

Цього року також були зареєстровані випадки захворювання пташиним грипом серед ссавців

Географія нових випадків простягається від Фінляндії до Фарерських островів та Ірландії, від Росії – до Португалії

Європа переживає найгірший в історії спалах пташиного грипу. Нові випадки захворювання виявляють щодня. Такі дані Науково-дослідного інститут уряду Німеччини наводить агентство DPA.

«Наразі ми переживаємо найсильнішу епідемію пташиного грипу в Німеччині та Європі», – повідомив Інститут Фрідріха Леффлера (FLI), Федеральний науково-дослідний інститут здоров’я тварин Німеччини.

Як зазначається, географія нових випадків простягається від Фінляндії до Фарерських островів та Ірландії, від Росії – до Португалії. Випадки також були виявлені в Канаді, Індії та Східній Азії.

Тільки в Німеччині з початку жовтня до 29 грудня було зареєстровано 394 випадки зараження диких птахів, включаючи качок, гусей, лебедів та чайок. FLI також зареєструвала 46 випадків зараження на птахофабриках Німеччини.

За той же період по Європі дані FLI показали 675 випадків зараження диких птахів та 534 зараження худоби.

Крім того, цього року також були зареєстровані випадки захворювання пташиним грипом серед ссавців, наприклад, серед червоних лисиць у Нідерландах та Фінляндії, сірих тюленів у Швеції, морських тюленів у Німеччині та видр у Фінляндії.

Нагадаємо, у листопаді Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу.

Спалах пташиного грипу в минулому сезоні осені 2020-весни 2021 став наймасштабнішим в історії країни. Захворювання зачепило більше третини префектур, більш ніж в 50 господарствах було знищено близько 10 млн курей.

Пташиний грип – різновид грипу, що уражає птахів (особливо сприйнятливі кури та індички), а також деякі види ссавців. Хворобу спричинюють 16 субтипів вірусу грипу типу А. Вірус ідентифіковано в Італії на початку XX століття. Перший підтверджений випадок зараження людей пташиним грипом трапився в Гонконзі 1997 року, коли субтип H5N1 спричинив тяжке респіраторне захворювання у 18 осіб, з яких шестеро померли. Захворювання людей збіглися з епізоотією високопатогенного пташиного грипу і їх спричинив той самий субтип, який циркулював у домашніх птахів. Хворі мали тісний контакт з інфікованою домашньою птицею.

В Україні епідемія пташиного грипу востаннє була зафіксована у 1963-1964 рр. в Харківській і Дніпропетровській областях.

Хвороба в домашньої птиці перебігає дуже швидко. Буквально протягом 1-2 днів з моменту захворювання вона помирає.

Раніше в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу.



