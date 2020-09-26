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    Події в Україні

    У зв’язку з авіакатастрофою військового літака на дорозі М-03 Київ – Харків ускладнено рух

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    <p>&laquo;Є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках&raquo; - служба автомобільних доріг</p> - У зв’язку з авіакатастрофою військового літака на дорозі М-03 Київ – Харків ускладнено рух

    «Є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках» - служба автомобільних доріг

    Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу

    У зв’язку падінням військового літака АН-26 під містом Чугуїв на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на км 533 – км 534 ускладнено рух.

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області.

    «Увага! У зв’язку з жахливою трагедією, падінням військового літака Ан-26 під м. Чугуїв на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на км 533 – км 534 ускладнено рух.

    Є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках.

    Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Мережі з’явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

    Раніше п’ятий президент України, лідер партії »Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

    Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що на борту літака були курсанти.

    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

    Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

    Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

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    Харків МВС ДСНС літак рятувальники
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