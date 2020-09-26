У зв’язку з авіакатастрофою військового літака на дорозі М-03 Київ – Харків ускладнено рух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках» - служба автомобільних доріг

Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу

У зв’язку падінням військового літака АН-26 під містом Чугуїв на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на км 533 – км 534 ускладнено рух.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області.

«Увага! У зв’язку з жахливою трагедією, падінням військового літака Ан-26 під м. Чугуїв на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на км 533 – км 534 ускладнено рух.

Є уламки на проїзній частині, внаслідок чого, рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках.

Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі з’явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

Раніше п’ятий президент України, лідер партії »Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

Читайте також: