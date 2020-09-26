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    Президент Польщі висловив співчуття Зеленському в зв'язку з авіакатастрофою

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    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб - Президент Польщі висловив співчуття Зеленському в зв'язку з авіакатастрофою
    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб

    В ці болючі моменти ми об’єднані горем і скорботою з сім’ями загиблих і з усім українським народом, зазначив Дуда

    Президент Республіки Польща Анджей Дуда направив послання президенту України Володимиру Зеленському в зв'язку з авіакатастрофою 25 вересня.

    Про це йдеться в заяві Дуди.

    «Засмучений новиною про трагічні наслідки авіакатастрофи літака, на борту якого перебували студенти Харківського національного університету військово-повітряних сил України, висловлюю Вам від імені польського народу і себе самого глибоке співчуття. Можу вас запевнити, що в ці болючі моменти ми об’єднані горем і скорботою з сім’ями загиблих і з усім українським народом», – заявив Дуда.

    Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

    Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

    Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

    Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

    МВС Польща ДСНС авіакатастрофа студенти літак Анджей Дуда рятувальники
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