Президент Польщі висловив співчуття Зеленському в зв'язку з авіакатастрофою
В ці болючі моменти ми об’єднані горем і скорботою з сім’ями загиблих і з усім українським народом, зазначив Дуда
Президент Республіки Польща Анджей Дуда направив послання президенту України Володимиру Зеленському в зв'язку з авіакатастрофою 25 вересня.
Про це йдеться в заяві Дуди.
«Засмучений новиною про трагічні наслідки авіакатастрофи літака, на борту якого перебували студенти Харківського національного університету військово-повітряних сил України, висловлюю Вам від імені польського народу і себе самого глибоке співчуття. Можу вас запевнити, що в ці болючі моменти ми об’єднані горем і скорботою з сім’ями загиблих і з усім українським народом», – заявив Дуда.
Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.
Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.
За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.
Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.
Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.