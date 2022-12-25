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У звільненому Херсоні лунають вибухи

glavcom.ua
У звільненому Херсоні лунають вибухи
У Херсоні було чути декілька вибухів
фото ілюстративне

У деокупованому місті знову неспокійно

Сьогодні, 25 грудня, увечері у Херсоні мешканці почули вибухи. Повітряну тривогу в області наразі не оголошували. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють про відльоти та прильоти.

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей та причин вибухів, які пролунали у місті.

Нагадаємо, Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Російські терористи вдарили виключно по цивільних об’єктах. Під ворожим вогнем опинилися ринок, торговий центр, житлові та адміністративні будинки.

До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Теги: вибух росія ЗСУ війна Україна Херсон

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