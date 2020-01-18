У зв’язку з поверненням в Україну тіл загиблих в Тегерані, біля «Борисполя» обмежать дорожній рух



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Обмеження руху можливі у зв’язку з траурними заходами

19 січня на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту «Бориспіль» можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху.

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

За повідомленням УДО, обмеження руху можливі у зв’язку з траурними заходами з вшанування загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 «Тегеран-Київ» в Ірані.

Водіїв та відвідувачів міжнародного аеропорту «Бориспіль» просять врахувати інформацію про можливі обмеження дорожнього руху.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

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