Названо місце і дату прощання із загиблими в авіакатастрофі МАУ



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Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, доправлять до Києва 19 січня

Попрощатися із загиблими в авіакатастрофі літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» українськими громадянами відбудеться у неділю, 19 січня, з 13:00 до 19:00 в аеропорту «Бориспіль». Про це у Facebook повідомляє пресслужба «Міжнародних авіаліній України».

«Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00», — йдеться в повідомленні МАУ.

Також Офіс президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран.

До слова, парламентська фракція «Європейська солідарність» направила депутатський запит стосовно відсутності на робочій нараді з питань, пов’язаних із авіакатастрофою літака Boeing-737 в Ірані, керівника Офісу президента України Андрія Богдана, голови Служби безпеки України Івана Баканова та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.