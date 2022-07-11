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    Події в Україні

    Удар по Часовому Яру: рятувальники виявили тіла 24 загиблих

    Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів дев'ять осіб - Удар по Часовому Яру: рятувальники виявили тіла 24 загиблих
    Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів дев'ять осіб
    фото: ДСНС

    Тіла ще п'яти осіб візуально спостерігаються під завалами

    У результаті ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр в Донецькій області загинули щонайменше 24 людини. Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

    Рятувальники зазначають, що тіла ще п'яти візуально спостерігаються з-під завалів.

    «Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла двох загиблих. Всього з початку робіт на місці події: виявлені тіла 24 загиблих», – йдеться в повідомленні.

    При цьому рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів дев'ять осіб.

    Нагадаємо, що 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. Раніше повідомлялося про 15 жертв внаслідок ракетної атаки росіян.

    За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

    До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Донеччина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Часовому Яру: рятувальники виявили тіла 24 загиблих