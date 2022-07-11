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    Молдова збільшить фінансування армії

    Молдова збільшить фінансування армії
    фото з відкритих джерел

    Міноборони країни починає модернізовувати збройні сили

    Молдова планує збільшити фінансування оборонного сектору до 2% від ВВП, як закладено у стандартах НАТО, впродовж наступних 10 років. Про це в інтерв’ю молдовському виданню Newsmaker розповів держсекретар Міністерства оборони Молдови Валеріу Міжа, передає «Главком».

    «Нам хотілося б до 2% від ВВП країни (на фінансування збройних сил – ред.). Але ми розуміємо, що є криза, і розуміємо, що жоден уряд не піде на такі радикальні заходи в умовах нашої соціальної вразливості. Ми плануємо досягти цих 2-2,5% протягом найближчих 10 років (1,1 млрд – 1,4 млрд леїв)», – сказав Валеріу Міжа.

    Міжа також додав, що відомство починає модернізовувати збройні сили, що передбачає переозброєння, в першу чергу, батальйонів, які приймають участь у миротворчих місіях.

    Нагадаємо, два дні поспіль поліція Кишинева отримувала повідомлення про мінування.

    Президентка Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

    Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев розповів у інтерв'ю «Главкому», що російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові.

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    Теги: росія окупанти НАТО Молдова війна ВВП фінансування Україна уряд окупація безпека #stoprussia
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    Молдова збільшить фінансування армії