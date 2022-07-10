Рашисти влучили в багатоповерхівку на Донеччині, під завалами – три десятки людей (фото)

На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених

Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з «Ураганів». Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники – намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.

Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.

За словами Кириленка, рятувальна операція триває, на поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Нагадаємо, російські загарбники 7 липня вбили на Донеччині шість мирних жителів та поранили 21 цивільну особу.

Триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.