Російський суд скасував блокаду на експорт нафти з Казахстану

Ухвала, що призупиняла роботу трубопроводу, була прийнята 5 липня 2022 року

Замість призупинення роботи консорціуму суд призначив штраф

Трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму продовжить транспортувати нафту з Казахстану. Про це повідомляє NUR.KZ.

«Російський суд скасував рішення про зупинку роботи консорціуму», – йдеться у повідомленні.

Замість призупинення роботи консорціуму, трубопроводом якого до Європи йшла казахстанська нафта, суд призначив штраф у розмірі 200 тис. рублів.

«Постанову Приморського районного суду Новоросійська від 5 липня 2022 року про адміністративне зупинення діяльності КТК змінити. Замінити покарання на штраф у розмірі 200 тисяч рублів», – сказано в ухвалі Краснодарського крайового суду.

Нагадаємо, на початку липня Росія закрила транзит нафти з Казахстану до Європи. Як повідомлялося, Токаєв хоче налагодити продаж нафти в обхід Росії.

Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.