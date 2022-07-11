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  4. Російський суд скасував блокаду на експорт нафти з Казахстану
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    Економіка

    Російський суд скасував блокаду на експорт нафти з Казахстану

    Ухвала, що призупиняла роботу трубопроводу, була прийнята 5 липня 2022 року - Російський суд скасував блокаду на експорт нафти з Казахстану

    Ухвала, що призупиняла роботу трубопроводу, була прийнята 5 липня 2022 року

    фото з відкритих джерел

    Замість призупинення роботи консорціуму суд призначив штраф

    Трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму продовжить транспортувати нафту з Казахстану. Про це повідомляє NUR.KZ.

    «Російський суд скасував рішення про зупинку роботи консорціуму», – йдеться у повідомленні.

    Замість призупинення роботи консорціуму, трубопроводом якого до Європи йшла казахстанська нафта, суд призначив штраф у розмірі 200 тис. рублів.

    «Постанову Приморського районного суду Новоросійська від 5 липня 2022 року про адміністративне зупинення діяльності КТК змінити. Замінити покарання на штраф у розмірі 200 тисяч рублів», – сказано в ухвалі Краснодарського крайового суду.

    Нагадаємо, на початку липня Росія закрила транзит нафти з Казахстану до Європи. Як повідомлялося, Токаєв хоче налагодити продаж нафти в обхід Росії.

    Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

    Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

    Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

    Читайте також: Чи порушить Казахстан санкції заради дружби з Росією: роз'яснення Токаєва
    Теги: нафта росія окупанти суд санкції експорт війна Казахстан незалежність транзит штраф Україна окупація #stoprussia
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    Російський суд скасував блокаду на експорт нафти з Казахстану