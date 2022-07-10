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    Події в Україні

    Удар по Часовому Яру: кількість жертв збільшилась

    Удар по Часовому Яру: кількість жертв збільшилась
    фото: ДСНС

    Ще п’ять осіб постраждали

    Кількість вбитих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру на Донеччині зросла до 15. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

    «Станом на 13:00 внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало п’ять осіб», – йдеться в повідомленні.

    Для проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 одиниць техніки.

    За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 24 осіб з них одна дитина. За попередніми даними, окупанти обстріляли Часів Яр чотирма ракетами типу «Ураган».

    Нагадаємо, що учора, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

    Зранку було відомо про шістьох загиблих і п’ятьох поранених.

    До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Часовому Яру: кількість жертв збільшилась