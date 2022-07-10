Удар по Часовому Яру: кількість жертв збільшилась

Ще п’ять осіб постраждали

Кількість вбитих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру на Донеччині зросла до 15. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Станом на 13:00 внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало п’ять осіб», – йдеться в повідомленні.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 24 осіб з них одна дитина. За попередніми даними, окупанти обстріляли Часів Яр чотирма ракетами типу «Ураган».

Нагадаємо, що учора, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

Зранку було відомо про шістьох загиблих і п’ятьох поранених.

До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.



