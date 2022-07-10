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    Суспільство

    Рятувальники розповіли, якими ракетами окупанти обстріляли Часів Яр

    Росіяни&nbsp;&laquo;Іскандерами&raquo; обстріляли Часів Яр - Рятувальники розповіли, якими ракетами окупанти обстріляли Часів Яр
    Росіяни «Іскандерами» обстріляли Часів Яр
    фото: ДСНС

    До рятувальної операції залучено близько 60 людей

    Російські війська напередодні били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління ДСНС в Донецькій області полковник В'ячеслав Бойцов, передає «Укрінформ».

    «Вчора приблизно о 21 годині 17 хвилин відбувся обстріл Часового Яру. Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів, це були «Іскандери». Один із будинків, у який влучили російські окупанти, – це гуртожиток, де перебували цивільні люди. Військових об'єктів тут поблизу немає», – наголосив він.

    До рятувальної операції залучено близько 60 людей. Також працює два навантажувачі та два автокрани. За словами Бойцова, кількість людей, які можуть залишатися під завалами, наразі невідома.

    Офіцер цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Оксана Анодіна також сказала, що було зафіксовано чотири «прильоти» ракет російського оперативно-тактичного комплексу «Іскандер» по місту Часів Яр, два з них безпосередньо в будинок.

    «Пошукові роботи продовжуються. Є відомості, що під завалами, серед інших постраждалих, знаходиться мати з дев'ятирічною дитиною. Про їхній стан, стан та кількість інших людей, що можуть знаходитися під завалами, точної інформації немає», – зазначила Анодіна.

    Нагадаємо, що учора, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

    Зранку було відомо про шістьох загиблих і п’ятьох поранених.

    Пізніше кількість вбитих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру на Донеччині зросла до 15.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники розповіли, якими ракетами окупанти обстріляли Часів Яр