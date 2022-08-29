На що рашисти перетворили центр Харкова (фото, відео)

Окупанти били касетними боєприпасами та ракетами

Уранці 29 серпня окупанти завдали удару реактивними системами залпового вогню із касетними боєприпасами по Київському району Харкова. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Напередодні 28 серпня близько 20:15 російська армія теж завдала ракетних ударів по Київському району Харкова. Під ударом окупантів вкотре опинились будівлі Харківської обласної військової адміністрації.

31 фото На весь екран





























































Попередньо, було випущено дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х9,5 метрів та глибиною майже 5 метрів. Частково зруйновано адміністративні будівлі в центрі міста. Ніхто не постраждав. Про це повідомила прокуратура.

Комунальні служби та рятувальники прибирають наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня під час нічного удару по Харкову сталися «прильоти» в історичну будівлю і школу (фото).

Як відомо, Харків уже 187 діб щодня від обстрілами загарбників.