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На що рашисти перетворили центр Харкова (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На що рашисти перетворили центр Харкова (фото, відео)
Вранці під вогнем опинився Київський район міста
фото: izvestia.kharkov.ua 

Окупанти били касетними боєприпасами та ракетами

Уранці 29 серпня окупанти завдали удару реактивними системами залпового вогню із касетними боєприпасами по Київському району Харкова. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Напередодні 28 серпня близько 20:15 російська армія теж завдала ракетних ударів по Київському району Харкова. Під ударом окупантів вкотре опинились будівлі Харківської обласної військової адміністрації.

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Попередньо, було випущено дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х9,5 метрів та глибиною майже 5 метрів. Частково зруйновано адміністративні будівлі в центрі міста. Ніхто не постраждав. Про це повідомила прокуратура.

Комунальні служби та рятувальники прибирають наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня під час нічного удару по Харкову сталися «прильоти» в історичну будівлю і школу (фото).

Як відомо, Харків уже 187 діб щодня від обстрілами загарбників.

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Теги: Харків обстріл

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