  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Удар по Нікополю: окупанти випустили понад пів сотні ракет
рус
    Події в Україні

    Удар по Нікополю: окупанти випустили понад пів сотні ракет

    З-під завалі будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих - Удар по Нікополю: окупанти випустили понад пів сотні ракет
    З-під завалі будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Окупанти вдарили по Нікополю з «Градів»

    У результаті ранкового обстрілу Нікополя загинули двоє мирних мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній», – написав він у соцмережі.

    Російські окупанти вдарила по Нікополю з «Градів». За даними Резніченка, було випущено 53 ракети.

    «53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

    Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки.

    Крім того, по місту лежать боєприпаси, які не здетонували.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар по Нікополю: окупанти випустили понад пів сотні ракет