Удар по Нікополю: окупанти випустили понад пів сотні ракет

Окупанти вдарили по Нікополю з «Градів»

У результаті ранкового обстрілу Нікополя загинули двоє мирних мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній», – написав він у соцмережі.

Російські окупанти вдарила по Нікополю з «Градів». За даними Резніченка, було випущено 53 ракети.

«53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки.

Крім того, по місту лежать боєприпаси, які не здетонували.