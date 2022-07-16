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    Події в Україні

    Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси

    Рятувальники розбирають завали, шукають людей - Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси
    Рятувальники розбирають завали, шукають людей
    фото: ДСНС

    Через обстріл поранена мешканка Маріуполя

    Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині у 12 багатоповерхівках, школі та училищі зруйновані дахи, стіни, вибиті вікна. Уламки боєприпасів позалітали до квартир людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

    «Через обстріл поранена жінка. Вона у лікарні. Під руїнами будинків є люди. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

    По місту лежать боєприпаси, які не здетонували. Чіпати їх категорично заборонено, наголошують рятувальники.

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    Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси
    Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси
    Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси
    Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси

    Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси