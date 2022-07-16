Обстріл Нікополя: на вулицях лежать нерозірвані боєприпаси

Через обстріл поранена мешканка Маріуполя

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині у 12 багатоповерхівках, школі та училищі зруйновані дахи, стіни, вибиті вікна. Уламки боєприпасів позалітали до квартир людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

«Через обстріл поранена жінка. Вона у лікарні. Під руїнами будинків є люди. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

По місту лежать боєприпаси, які не здетонували. Чіпати їх категорично заборонено, наголошують рятувальники.

Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.