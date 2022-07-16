Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)

У результаті нічного удару загинули три мешканці Чугуєва

У ніч на 16 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. Загинули три людини: двоє чоловіків 60-ти та 68 років і жінка 70 років. Ще трьох осіб медики госпіталізували до лікувальних установ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Синєгубов також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів.

У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.

«Звертаємося до всіх жителів області: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, максимально перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Синєгубов.