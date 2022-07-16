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  4. Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)
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    Події в Україні

    Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)

    На місцях влучань працюють всі профільні служби, розбирають завали - Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)
    На місцях влучань працюють всі профільні служби, розбирають завали
    фото: Олег Синєгубов/Facebook

    У результаті нічного удару загинули три мешканці Чугуєва

    У ніч на 16 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. Загинули три людини: двоє чоловіків 60-ти та 68 років і жінка 70 років. Ще трьох осіб медики госпіталізували до лікувальних установ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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    Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)
    Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)
    Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)
    Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)
    Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)
    фото: Олег Синєгубов/Facebook

    Синєгубов також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

    Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів.

    У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.

    «Звертаємося до всіх жителів області: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, максимально перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Синєгубов.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 липня
    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Масштабні руйнування та жертви: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (фото)