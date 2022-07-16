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    В Україні вже «денацифіковано» понад 38 тис. рашистів: свіжі дані Генштабу

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    Від початку війни українські воїни знищили понад 2,7 тис. одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн - В Україні вже «денацифіковано» понад 38 тис. рашистів: свіжі дані Генштабу
    Від початку війни українські воїни знищили понад 2,7 тис. одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн
    фото: Генштаб ЗСУ

    Минулої доби ЗСУ збили сім крилатих ракет

    За минулу добу українські захисники знищили близько 140 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу російської армії в Україні склали орієнтовно 38140 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 липня орієнтовно склали:

    • танків ‒ 1677 (+5) одиниць,
    • бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8) одиниць,
    • артилерійських систем – 846 (+4) одиниць,
    • РСЗВ – 247 (+0) одиниць,
    • засоби ППО – 109 (+0) одиниць,
    • літаків – 220 (+0) одиниць,
    • гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6) одиниць,
    • крилаті ракети – 162 (+7) одиниць,
    • кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4) одиниць,
    • спеціальної техніки – 68 (+1) одиниць.

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

    Дані уточнюються.

    До слова, британська розвідка стверджує, що окупанти зменшили «імпульс ударів» по Україні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    В Україні вже «денацифіковано» понад 38 тис. рашистів: свіжі дані Генштабу