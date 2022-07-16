В Україні вже «денацифіковано» понад 38 тис. рашистів: свіжі дані Генштабу

Від початку війни українські воїни знищили понад 2,7 тис. одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн

Минулої доби ЗСУ збили сім крилатих ракет

За минулу добу українські захисники знищили близько 140 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу російської армії в Україні склали орієнтовно 38140 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 липня орієнтовно склали:

танків ‒ 1677 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 846 (+4) одиниць,

РСЗВ – 247 (+0) одиниць,

засоби ППО – 109 (+0) одиниць,

літаків – 220 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6) одиниць,

крилаті ракети – 162 (+7) одиниць,

кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 68 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

До слова, британська розвідка стверджує, що окупанти зменшили «імпульс ударів» по Україні.