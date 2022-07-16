В Україні вже «денацифіковано» понад 38 тис. рашистів: свіжі дані Генштабу

В Україні вже «денацифіковано» понад 38 тис. рашистів: свіжі дані Генштабуграфіка
Минулої доби ЗСУ збили сім крилатих ракет
За минулу добу українські захисники знищили близько 140 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу російської армії в Україні склали орієнтовно 38140 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 липня орієнтовно склали:
- танків ‒ 1677 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 846 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 247 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 109 (+0) одиниць,
- літаків – 220 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6) одиниць,
- крилаті ракети – 162 (+7) одиниць,
- кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 68 (+1) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.
До слова, британська розвідка стверджує, що окупанти зменшили «імпульс ударів» по Україні.