Теракт у Вінниці. Кількість жертв збільшилась
У лікарні померла жінка з 85% опіків тіла
Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
«24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні (16 липня. – Ред.) в лікарні – 85% опіків», – написав він у соцмережі.
Лікарнях перебувають 68 постраждалих, серед яких четверо дітей.
Зниклими безвісти залишаються чотири особи.
Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Повідомлялося про 23 загиблих і 83 постраждалих, у яких складні поранення та опіки.
Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.
Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.