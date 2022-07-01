  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Удар по Одещині: 20 загиблих та 38 постраждалих
рус
    Події в Україні

    Удар по Одещині: 20 загиблих та 38 постраждалих

    Роботи з розбору завалів дев&rsquo;ятиповерхівки тривають - Удар по Одещині: 20 загиблих та 38 постраждалих
    Роботи з розбору завалів дев’ятиповерхівки тривають
    Фото: Костянтин та Влада Ліберови

    Серед загиблих дитина

    Внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинуло 20 осіб (16 осіб – житловий будинок та чотири особи – база відпочинку, з них одна дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку)», – йдеться в повідомленні.

    Госпіталізовано до лікарні 38 осіб. Врятовано вісім осіб, з них троє дітей (сім осіб – житловий будинок, з них троє дітей та одна особа – база відпочинку). Роботи тривають, на місці працюють психологи ДСНС.

    Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

    Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар по Одещині: 20 загиблих та 38 постраждалих