Удар по Одещині: 20 загиблих та 38 постраждалих

Серед загиблих дитина

Внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинуло 20 осіб (16 осіб – житловий будинок та чотири особи – база відпочинку, з них одна дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку)», – йдеться в повідомленні.

Госпіталізовано до лікарні 38 осіб. Врятовано вісім осіб, з них троє дітей (сім осіб – житловий будинок, з них троє дітей та одна особа – база відпочинку). Роботи тривають, на місці працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

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