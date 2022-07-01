Удар по Одещині: 20 загиблих та 38 постраждалих
Серед загиблих дитина
Внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинуло 20 осіб (16 осіб – житловий будинок та чотири особи – база відпочинку, з них одна дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку)», – йдеться в повідомленні.
Госпіталізовано до лікарні 38 осіб. Врятовано вісім осіб, з них троє дітей (сім осіб – житловий будинок, з них троє дітей та одна особа – база відпочинку). Роботи тривають, на місці працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.
Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.
Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.
Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.
Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.