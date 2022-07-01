Одещина: кількість загиблих та поранених зросла (фото, відео)

Унаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 19 осіб. Ще 36 людей постраждали. Про це повідомляє голова ДСНС Сергій Крук.

«На даний момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких шість дітей. Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, почули сигнал – йдіть в укриття», – зазначив Крук.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

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