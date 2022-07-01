Удар по Одещині: одна дитина перебуває в комі

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Ракетний удар окупанти завдали вночі літаками стратегічної авіації Ту-22 – ворог вдарив трьома ракетами Х-22 по дев'ятиповерховому житловому будинку та двом базам відпочинку у Білгород-Дністровському районі», – йдеться в повідомленні.

Вже підтверджено загибель щонайменше 19 людей. Серед них – дві дитини. Госпіталізовано 38 людей, з яких – шість дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, знаходиться в комі. Ще вісім звернулися за медичною допомогою. З-під завалів врятовано вісім людей. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають.

«Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того, як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів. Цим самим росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку – така ж ціль, як і військова база. Мета РФ – буквальне знищення України та наших громадян», – заявив Голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 11:30 загинули 19 осіб. Ще 36 людей постраждали.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

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