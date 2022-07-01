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    Одещина. Стало відомо, куди влучила третя ракета

    Окупанти атакували ракетами Білгород-Дністровський район - Одещина. Стало відомо, куди влучила третя ракета
    Окупанти атакували ракетами Білгород-Дністровський район
    фото ілюстративне

    Інформації про постраждалих поки немає

    Під час атаки на Білгород-Дністровський район Одещини третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

    «Одещина. Третя ворожа ракета під час нічного обстрілу влучила ще в одну базу відпочинку. Подробиці – згодом», – написав він.

    Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

    Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    До слова, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Одещина. Стало відомо, куди влучила третя ракета