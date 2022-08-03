Ситуація на Запорізькій АЕС вийшла з-під контролю – МАГАТЕ

Контакт із персоналом станції є, але він «неоднорідний»

Запорізька атомна електростанція, яку російські військові захопили 4 березня, вийшла з-під контролю. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що з кожним днем ситуація там стає все серйознішою, пише Spectrum News.

«Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу», – сказав Гроссі, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення РФ біля станції були обстріли.

Зараз її контролюють росіяни, проте там все ще є українські працівники. Це призводить до конфліктів та насилля. За словами Гроссі, контакт з персоналом є, але він «неоднорідний».

Гендиректор МАГАТЕ також додав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний: «Ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно».

Раніше повідомлялося, що росіяни планують облаштувати великий склад з боєприпасами в тимчасово окупованому Енергодарі впритул до Запорізької атомної електростанції. Також загарбники розміщують ракетні комплекси на захопленій ЗАЕС.

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Також Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.

Крім того, Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає.