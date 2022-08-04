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За виїзд із Запоріжжя рашисти вимагають сотні доларів, – Федоров

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:17 glavcom.ua
За виїзд із Запоріжжя рашисти вимагають сотні доларів, – Федоров
Маленькі діти та люди похилого віку чекають по 3-4 доби
фото з відкритих джерел

Окупанти беруть від 100 до 500 доларів за виїзд без черги 

На блокпосту у Василівці на Запоріжжі на виїзд з окупованої території чекають 1200 машин. Окупанти беруть гроші за виїзд без черг. Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні там є три черги: перша – це, вочевидь, платна. Вони беруть із людей від 100 до 500 доларів за виїзд без черги, і люди можуть виїхати за одну добу. Друга – для пільгових категорій, люди чекають 3-4 доби, до неї можуть увійти люди з інвалідністю, маленькі діти, люди похилого віку, третя – звичайна, до 7 днів очікування», – сказав Федоров.

Ситуація ускладнилася тим, що дорога, яка у сірій зоні, непроїзна через проливні дощі.

«Ворог навмисно випускає людей, які потім застрягнуть. Дякуємо нашим рятувальникам, які витягли понад 500 авто, з яких 100 – вантажівок. Рятувальні операції тривали понад 12 годин», – додам мер.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники, починаючи з серпня, вимагатимуть у мелітопольців спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території.

Відомо, що на сьогодні у окупованому Мелітополі залишається приблизно 60 тис. людей. При цьому окупанти створюють перешкоди для виїзду жителів міста, аби використати їх як «живий щит» та забезпечити проведення псевдореферендуму. 

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.

До слова, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

Читайте також інтерв'ю: Мер окупованого Мелітополя про деокупацію, долю колаборантів та свій найгірший кошмар
Теги: війна в Україні окупанти Україна Запоріжжя росія війна

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