Окупанти вдарили по Запоріжжю: зруйновано зерносховище та склади

По місту зафіксовано два «прильоти»

Сьогодні зранку, 4 серпня, російські війська атакували один із районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали багатоповерхівка та декілька приватних будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, вибухи пролунали близько 03:30 – зафіксовано два «прильоти». На щастя, обійшлося без жертв.

«Cьогодні, біля 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицям одного з районів міста. Зафіксовано два «прильоти». Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків», – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає.

Також ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані.

Близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірми в Тернуватскій громаді. Постраждалих немає.

В 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище. Ворог продовжує цинічно знищувати об’єкти цивільної інфраструктури області, видаючи їх за військові цілі.

Куртєв закликав не ігнорувати повітряні тривоги та обов‘язково йти до безпечних місць.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі знову помітили рух рашистської техніки. Окупанти перекидають до Запоріжжя самохідні артилерійські установки (САУ).

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