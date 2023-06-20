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Угорщина заявила, що відпустила українських полонених, яких їй передала Росія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина заявила, що відпустила українських полонених, яких їй передала Росія
Росія потайки передала Угорщині українських полонених
фото ілюстративне

Українських воїнів незаконно переправила до Угорщини Російська православна церква

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що його країна звільнила українських полонених, які перебували в Росії. Про це повідомляє CNN.

Посадовець знайшов «благодійників», які нібито допомогли звільнити українських воїнів. І ними нібито виявилась Російська православна церква.

Ковач заявив, що військові поїхали до Угорщини за власним бажанням. А більшість з них також мали угорське громадянство, а інші «отримали статус біженця в Угорщині».

«Тепер вони є вільними особами, які можуть залишитися в Угорщині або покинути Угорщину в будь-який час за власним бажанням. Угорський уряд більше не стежить за їхніми переміщеннями», – заявив Ковач.

Підтвердження від української сторони немає.

Раніше повідомлялося, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. 

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування

Також повідомлялося, що в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Теги: Угорщина росія Україна війна полон

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