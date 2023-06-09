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Росія потайки передала Угорщині українських полонених: МЗС відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія потайки передала Угорщині українських полонених: МЗС відреагувало
Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами
фото з відкритих джерел

До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови

Українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу Росією Угорщині українських військовополонених. Про це повідомив речник Міністерство закордонних справ України Олег Ніколенко.

 «Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому.

Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження», – зазначив речник МЗС.

Ніколенко також повідомив, що через інцидент до МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.  «Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених», – підкреслив Ніколенко.

До відома, спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

Раніше повідомлялося, що Угорщина скликала Раду оборони через загострення війни в Україні.

Також тимчасовий повірений України в Угорщині висловив офіційний демарш Будапешту через відео, де показали карту України без Криму. МЗС України заявило 3 червня, що цей ролик суперечить позиції Будапешта щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Читайте також: Угорщина бачить мир в Україні – без Криму: провокаційне відео
Теги: росія війна Угорщина обмін полоненими Україна звільнення

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