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Угорщина готує провокацію з українськими полоненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина готує провокацію з українськими полоненими
За даними джерела, полонені мають критикувати Україну
фото з відкритих джерел

В Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими

В Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на джерела, близькі до українських спецслужб.

За словами одного зі джерел, публічний вихід з такими заявами був обов'язковою умовою для вивезення українських полонених з Росії.

«На пресконференції полонені повинні розказувати, як їх начебто примусово мобілізовували, в яких начебто поганих умовах вони воювали, який хороший угорський уряд і РПЦ тощо. Така публічна активність із критикою України та вдячністю до РПЦ була озвучена українським полоненим як обов'язкова умова вивезення з Росії», – розповіло джерело.

Поінформований співрозмовник уточнив, що місце перебування полонених приховується від України, з ними немає зв'язку. Крім того, полонені знаходяться під озброєною охороною, досі не мають можливості вільного пересування і повернення до України.

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом» він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється. На цю заяву вже відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він нагадав, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території України. 

Теги: Угорщина полон росія провокація

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