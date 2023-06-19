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Повна ізоляція: речник МЗС розповів, як в Угорщині утримують українських полонених

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Повна ізоляція: речник МЗС розповів, як в Угорщині утримують українських полонених
Олег Ніколенко: «Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Полоненим, яких Росія потайки передала Угорщині, відмовляють у встановленні контакту із посольством України

Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

«Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», – заявив Ніколенко.

Про умови утримання українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, нічого невідомо – їм дозволили зустрітися з родичами, але ненадовго і не в місцях утримання. Про це «Суспільному» розповів радник Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Іван Ангелін. 

«Зустрічі з родичами відбуваються наступним чином. Вони приїжджають – на території Угорщини селять в якомусь готелі чи хостелі, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Тобто родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються», – розповів Ангелін.

Крім того, родичам нічого не говорять про перспективи повернення українців додому, а інформацію про імена та прізвища цих полонених отримали не в результаті офіційних переговорів – це були оперативні відомості.

МЗС, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України продовжують вживати активних заходів задля повернення додому одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії. МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування

Також повідомлялося, що в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

Теги: росія Угорщина Україна полон

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