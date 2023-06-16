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РФ потайки передала Угорщині полонених: Україна встановила місце їх перебування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ потайки передала Угорщині полонених: Україна встановила місце їх перебування
До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти
фото ілюстративне

Наразі встановлено прізвища українських героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів

Встановлено місцеперебування 11 полонених захисників, яких Росія передала на територію Угорщини. Про це повідомив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олег Котенко.

«Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених», – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.

«Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей. До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – уточнив Котенко.

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених. Українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу Росією Угорщині українських військовополонених. Також розвідка повідомляла, що Україна досі не отримала інформації щодо перебування та передавання українських військовополонених РПЦ Угорщині.

Також повідомлялося, що в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

Теги: розвідка росія полон Угорщина Україна

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