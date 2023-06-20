Кулеба розкрив політичні мотиви вивезення українських полонених до Угорщини

Очільник МЗС України зазначив, що вивезені до Угорщини українці перебувають під контролем

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це він заявив в етері телемарафону 19 червня.

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«Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини», – сказав Кулеба.

Він додав, що за неофіційною інформацією, залученими до «таємної операції» з вивезення українських військовополонених із Росії «були інші гравці, не лише з Угорщини».

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Очільник МЗС України також розповів, що вивезені до Угорщини українці перебувають під контролем, навіть зустрічі з родичами вони мають «вкрай дозовані».

«Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз залучаємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування.

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Також повідомлялося, що в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.