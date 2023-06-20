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Кулеба розкрив політичні мотиви вивезення українських полонених до Угорщини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба розкрив політичні мотиви вивезення українських полонених до Угорщини
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС України зазначив, що вивезені до Угорщини українці перебувають під контролем

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це він заявив в етері телемарафону 19 червня.

«Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини», – сказав Кулеба.

Він додав, що за неофіційною інформацією, залученими до «таємної операції» з вивезення українських військовополонених із Росії «були інші гравці, не лише з Угорщини».

Очільник МЗС України також розповів, що вивезені до Угорщини українці перебувають під контролем, навіть зустрічі з родичами вони мають «вкрай дозовані».

«Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз залучаємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. 

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування

Також повідомлялося, що в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

Теги: росія Угорщина обмін полоненими Дмитро Кулеба

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