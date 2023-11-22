На Закарпатті від переохолодження помер ухилянт, який три дні блукав горами

Чоловік понад три доби блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі й води

На Закарпатті помер чоловік, якого напередодні під час патрулювання кордону виявив прикордонний наряд відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Чоловік, якого знайшли прикордонники, був 46-річним громадянином України, жителем Дніпропетровщини. Він понад три доби блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі й води. У лікарні, куди доставили чоловіка одразу після виявлення, у нього діагностували переохолодження 2-3 ступені та ниркову недостатність.

Чоловік понад три доби блукав у високогір’ї на Рахівщині фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники виявили знесиленого чоловіка без свідомості фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У чоловіка діагностували переохолодження 2-3 ступені та ниркову недостатність фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У повідомленні також йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України загинули 24 ухилянти. З них 19 потонули у річці Тиса, ще п'ятеро померли під час спроби перетину гірської ділянки кордону.

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Нагадаємо, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляло, що чоловіка виявили знесиленого та без свідомості. Військовослужбовці привели незнайомця до тями. Чоловік ледве розмовляв та єдине, що зміг повідомити, що понад три доби блукав у горах і нічого не їв. При собі він мав паспорт громадянина України, а також посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Чоловік самостійно пересуватися не міг. Лікарі діагностували у нього переохолодження, виснаження та обмороження нижніх кінцівок.

Раніше на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, бо хотів незаконно перетнути кордон.