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На Закарпатті затримано ухилянта, який три дні блукав горами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Закарпатті затримано ухилянта, який три дні блукав горами
Громадянин заблукав і особисто звʼязався із рятувальниками
фото: Держприкордонслужба

Чоловік хотів перетнути кордон із Румунією і вирішив зробити це в горах

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, бо хотів незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Чоловік хотів перетнути кордон із Румунією і вирішив зробити це в горах. Однак йому не вдалося втілити свій план, бо він заблукав.

«Наміри не дали результатів, тому громадянин вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками. Зрештою його відшукали у місцині за 6 км до кордону», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Як зʼясувалося, чоловік прямував до США, аби зустрітися із коханою.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, Київський університет культури, засновником якого є педагог та співак Михайло Поплавський, допомагає військовозобов’язаним уникати мобілізації. 

Раніше повідомлялося, що на Волині тракторист одержав рік позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час судового засідання обвинувачений визнав вину і підтвердив: є військовозобов’язаним, отримав повістку для відправки до ЗСУ. Однак через те, що не бачить себе ефективним воякою, не з’явився до пункту збору мобілізованих, чим ухилився від призову.

До слова, уродженця Івано-Франківщини і безробітного визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Військовозобов’язаний вину визнав. Розповів, що тривалий час жив і працював у Європі; має погляди на життя без насильства та крові. Відповідно, не може брати до рук зброю. 

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба чоловік кордон ухилянти

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