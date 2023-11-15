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Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
У одного з ухилянтів в підробленому документі причиною для зняття з обліку значилася «вагітність»
фото з відкритих джерел

Деякі способи перетину кордону становлять велику небезпеку для життя 

З березня 2022 року в Україні проводиться загальна мобілізація, але багато військовозобов’язаних замість служби у ЗСУ намагаються будь-якими способами її уникнути. Про те, якими є найпопулярніші схеми ухилянтів, розповідає espreso.

Перетин кордону горами та річками

Чоловіки намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску, що може обернутися загибеллю. Зокрема, в річці Тиса на Закарпатті виловили мертвими 19 ухилянтів, але точна кількість загиблих невідома. Що стосується гір, то тільки 11 листопада впіймали 8 осіб.

Чоловіки намагалися втекти з України річкою
Чоловіки намагалися втекти з України річкою

Перевдягання чи переховування

Одразу після повномасштабного вторгнення прикордонників веселили військовозобов’язані, які перевдягались у жіночий одяг. Вони також ховаються в автівках – зазвичай вони намагаються виїхати в кабінах авто далекобійників або ховаються серед одягу на задніх сидіннях, у багажнику та навіть у бейбі-боксах.

Ухилянт намагався виїхати у бейбі-боксі
Ухилянт намагався виїхати у бейбі-боксі

Підкуп прикордонників

Деякі чоловіки приїжджають на пункт пропуску та намагаються «вирішити питання» вже на місці шляхом підкупу прикордонників. Для них це закінчується викликом слідчо-оперативної групи та відкриттям кримінальної справи.

Підробка документів

Держприкордонслужба повідомила, що з моменту запровадження в Україні воєнного стану до червня 2023 року виявлено 5900 підроблених документів. Серед них: довідки про дітей, яких насправді у чоловіка немає, або довідки від ВЛК про непридатність. Одним з найбільш неочікуваних був випадок, коли причиною зняття чоловіка з військового обліку була… вагітність.

Система «Шлях»

Систему розробили для ліцензованих вантажних та пасажирських перевізників, після чого до неї долучили волонтерів. Ухилянтів за гроші вносять до «Шляху» під виглядом водіїв – такі послуги оцінюються у тисячі доларів. З січня по червень 2023 року більш як 4,3 тис. особам, які слідували як водії, було відмовлено у виїзді за межі України.

Затриманий за організацію виїзду ухилянтів через систему «Шлях»
Затриманий за організацію виїзду ухилянтів через систему «Шлях»

У вересні 2023 року правоохоронці склали статистику областей, де відкрито найбільше справ на ухилянтів. Лідирує Закарпатська область – там налічують 902 провадження за фактом ухилення від призову. Також у списку Дніпропетровська – 628, Миколаївська – 518, Львівська – 514, Волинська – 439, Вінницька – 434, Чернівецька – 420, Харківська – 372, Рівненська – 350, Тернопільська – 312.

Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців. 

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

Читайте також: «Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
Теги: ухилянти кордон мобілізація

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