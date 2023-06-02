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Україна отримає грант від ЄС у розмірі 50 млн євро: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна отримає грант від ЄС у розмірі 50 млн євро: на що підуть кошти
Державне агентство відновлення, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду
фото: facebook.com/Mustafanayyem

Грант допоможе відновити логістику в найбільш уражених війною регіонах України

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури домовилось з Європейським інвестбанком  про грант на 50 млн євро для зведення тимчасових мостів в Україні. Про це повідомив глава відомства Мустафа Найєм у Facebook.

«Це величезний внесок у відновлення логістики у найбільш уражених війною регіонах України, і я щиро вдячний партнерам за таку підтримку», – написав він.

За словами Найєма, від початку повномасштабного вторгнення збудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів, з них 78 переправ – минулого року, сім – цьогоріч, а робота над ще трьома мостами триває.

«Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, що виникли внаслідок російських атак, зокрема відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та базових державних послуг», – підкреслив очільник Агентства відновлення. 

Нагадаємо, Південна Корея надасть Україні платформи розвитку «розумного міста».

До слова, Метінвест-СМЦ, збутова компанія Групи Метінвест, представила концепцію відновлення країни «Сталева мрія» – понад 200 готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад.

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Теги: Мустафа Найєм грант Європейський союз міст

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