Україна отримає грант від ЄС у розмірі 50 млн євро: на що підуть кошти

Грант допоможе відновити логістику в найбільш уражених війною регіонах України

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури домовилось з Європейським інвестбанком про грант на 50 млн євро для зведення тимчасових мостів в Україні. Про це повідомив глава відомства Мустафа Найєм у Facebook.

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«Це величезний внесок у відновлення логістики у найбільш уражених війною регіонах України, і я щиро вдячний партнерам за таку підтримку», – написав він.

За словами Найєма, від початку повномасштабного вторгнення збудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів, з них 78 переправ – минулого року, сім – цьогоріч, а робота над ще трьома мостами триває.

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«Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, що виникли внаслідок російських атак, зокрема відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та базових державних послуг», – підкреслив очільник Агентства відновлення.

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