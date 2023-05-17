Будинки з металу: Метінвест представив проєкт відбудови України «Сталева мрія»

Одноповерховий будинок можна звести за два місяці

Метінвест-СМЦ, збутова компанія Групи Метінвест, представила концепцію відновлення країни «Сталева мрія» – понад 200 готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад.

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Концепція містить проєкти 13 типів будівель зі сталі, кожен з яких виконаний у кількох варіантах. Ці проєкти вирізняють інклюзивність, екологічність та швидкість будівництва: наприклад, одноповерховий будинок можна звести за два місяці, восьмиповерховий – за 9 місяців, а дитсадок – удвічі швидше, ніж зазвичай. Проєкти також містять повний пакет документів, зокрема кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення – все для того, аби люди могли приступити до відбудови житла якомога швидше, кажуть у компанії.

Проєкти будівель розроблено для житлової забудови (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальної інфраструктури (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурних об’єктів (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття). Загалом концепція передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля та платформи.

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«Ми розробили концепцію міста, яка допоможе громадам, що постраждали від війни. Громада може обрати наш проєкт будинку, школи тощо, адаптувати його під свої потреби, залучити державні чи міжнародні кошти – і відразу розпочати будівництво. Це комплексні рішення, які можуть застосовувати усі. Ми просуваємо принцип «будуй українське», тому об’єднали в проєкті різних вітчизняних виробників», – пояснює генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв.

Компанія залучила до роботи над концепцією архітекторів, проєктувальників і дизайнерів. У проєкті готові брати участь понад 15 заводів металевих конструкцій, а також виробники будівельних матеріалів. «Сталеву мрію» планують презентувати представникам місцевої влади постраждалих регіонів, а після обговорення та адаптації до конкретних умов – передати громадам.

«Метінвест готовий брати участь у відновленні України. Компанія не лише постачатиме сталь для будівництва, а й використає власний досвід та експертизу, щоб зробити процес відбудови ефективнішим, швидшим і простішим. Як великий бізнес, ми взяли на себе відповідальність розробити загальну концепцію відбудови країни. Сподіваюся, вона стане поштовхом, щоб втілити мрії в дії», – відзначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Концепцію представили на архітектурно-будівельному Business forum «Відбудова України. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників» – він був присвячений інструментам та стратегіям повоєнного відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури та житла.