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Будинки з металу: Метінвест представив проєкт відбудови України «Сталева мрія»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Будинки з металу: Метінвест представив проєкт відбудови України «Сталева мрія»
Компанія залучила до роботи над концепцією архітекторів, проєктувальників і дизайнерів
фото: Метінвест

Одноповерховий будинок можна звести за два місяці

Метінвест-СМЦ, збутова компанія Групи Метінвест, представила концепцію відновлення країни «Сталева мрія» – понад 200 готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад.

Концепція містить проєкти 13 типів будівель зі сталі, кожен з яких виконаний у кількох варіантах. Ці проєкти вирізняють інклюзивність, екологічність та швидкість будівництва: наприклад, одноповерховий будинок можна звести за два місяці, восьмиповерховий – за 9 місяців, а дитсадок – удвічі швидше, ніж зазвичай. Проєкти також містять повний пакет документів, зокрема кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення – все для того, аби люди могли приступити до відбудови житла якомога швидше, кажуть у компанії.

Проєкти будівель розроблено для житлової забудови (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальної інфраструктури (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурних об’єктів (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття). Загалом концепція передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля та платформи.

«Ми розробили концепцію міста, яка допоможе громадам, що постраждали від війни. Громада може обрати наш проєкт будинку, школи тощо, адаптувати його під свої потреби, залучити державні чи міжнародні кошти – і відразу розпочати будівництво. Це комплексні рішення, які можуть застосовувати усі. Ми просуваємо принцип «будуй українське», тому об’єднали в проєкті різних вітчизняних виробників», – пояснює генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв.

Компанія залучила до роботи над концепцією архітекторів, проєктувальників і дизайнерів. У проєкті готові брати участь понад 15 заводів металевих конструкцій, а також виробники будівельних матеріалів. «Сталеву мрію» планують презентувати представникам місцевої влади постраждалих регіонів, а після обговорення та адаптації до конкретних умов – передати громадам.

«Метінвест готовий брати участь у відновленні України. Компанія не лише постачатиме сталь для будівництва, а й використає власний досвід та експертизу, щоб зробити процес відбудови ефективнішим, швидшим і простішим. Як великий бізнес, ми взяли на себе відповідальність розробити загальну концепцію відбудови країни. Сподіваюся, вона стане поштовхом, щоб втілити мрії в дії», – відзначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Концепцію представили на архітектурно-будівельному Business forum «Відбудова України. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників» – він був присвячений інструментам та стратегіям повоєнного відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури та житла.

Теги: будівництво укриття будинок

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