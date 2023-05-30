В Україні краще, ніж в Євросоюзі? Голова Консультативної місії ЄС оцінив переваги життя у Києві

«Високоякісні послуги тут доступні для населення завдяки адекватній вартості»

Голова Консультативної місії Євросоюзу Антті Хартікайнен відзначив рівень послуг в Україні та невисокі ціни. Про переваги життя у Києві Ханртікайнен розповів в інтерв'ю «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець розповів, що можливе в Україні та неможливе у Фінляндії.

«Високоякісні послуги тут доступні для населення завдяки адекватній вартості. Наприкінці минулого місяця в моїй київській квартирі зламалася пральна машинка і власник квартири на моє прохання вирішити цю ситуацію запросив майстра. Коли той відкрив машинку, то сказав, що їй уже 18 років. У Фінляндії б, якби у мене зламалася пральна машинка, якій лише п’ять років, я б ніколи не запросив майстра її чинити, бо це було б дорожче, ніж купити нову. Але в Україні все можна полагодити», – каже дипломат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Антті Хартікайнен зазначив, що в Україні дуже багато інновацій у порівнянні з іншими країнами, і це дуже помітно зараз під час війни.

Нагадаємо, що Хартікайнен понад 20 років займав низку керівних посад на держслужбі у себе на Батьківщині, переважно в Міністерстві внутрішніх справ. А безпосередньо перед відрядженням до України майже сім років очолював фінську митницю. Раніше він також працював провідним радником у Поліцейській місії ЄС в Боснії й Герцеговині (2002-2004 рр.) та при Спеціальному представникові ЄС на Південному Кавказі і в Грузії (2005 р.), з 2005 по 2007-й працював заступником голови місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні. Мав досвід роботи в місії ЄС з прикордонної допомоги Лівії.

Консультативна місія Євросоюзу в Україні була створена у 2014 році після Революції гідності, вона займається наданням консультацій щодо реформування цивільної безпеки. Цей сектор включає правоохоронні органи й установи системи верховенства права – зокрема Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Нацполіцію, органи прокуратури, Службу безпеки та близьку Хартікайнену Державну прикордонну службу. Реформування цих органів є серед євроінтеграційних зобов’язань України.