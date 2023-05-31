ЄС наполягатиме на продовженні обмежень на імпорт українського зерна до жовтня

Обмеження на імпорт зерна з України до ЄС, ймовірно, продовжать щонайменше до кінця жовтня

Єврокомісар сподівається, що йому «вдалось переконати інші країни-члени, що це єдино справедливе рішення»

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Про це повідомляє The Guardian.

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За словами Войцеховського, Єврокомісія ще не погодилася продовжити обмеження, але він сподівається, що йому «вдалось переконати інші країни-члени, що це єдино справедливе рішення».

Політик розповів, що обмеження на імпорт зерна з України до ЄС, можливо, доведеться продовжити щонайменше до кінця жовтня, попри «шалений спротив» з боку Києва.

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Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає прибутки фермерів.

ЄС уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією та дозволив їм заблокувати імпорт зерна з України.

Україна змушена експортувати зерно суходолом, оскільки традиційний канал постачання зерна через Чорне море, суттєво обмежено через повномасштабне вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що подібні експортні обмеження є «абсолютно неприйнятними».

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Нагадаємо, Чорноморська ініціатива припинить своє існування, якщо стан речей не зміниться, заявив на пресконференції у Найробі глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Лавров пояснив, що за умовами угоди українське зерно мали вивозитися до найбідніших країн, але «з вивезених 30 млн тонн менш як три відсотки потрапило до найбідніших країн».

До слова, Кабінет міністрів затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав. Про це повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук.