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Атаки дронів на Москву. Президентка Європарламенту розповіла, чи зміниться підтримка України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атаки дронів на Москву. Президентка Європарламенту розповіла, чи зміниться підтримка України
Роберта Мецола виступила за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів
фото з відкритих джерел

Мецола вважає, що Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що попри атаки дронів на Москву ЄС має надалі підтримувати Україну зброєю і якнайшвидше ухвалити спецпроцедури для надання боєприпасів Києву. Про це вона сказала в інтерв’ю DW.

Мецола вважає, що Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території. За її словами, атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території РФ.

«Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України», – зазначила голова Європарламенту.

Мецола виступила за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила за пришвидшену процедуру розгляду цієї пропозиції, без громадських консультацій.

Нагадаємо, зранку 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували приблизно 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.

Як повідомлялося, дрони, які вчора масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.

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Теги: Україна росія Європейський союз

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