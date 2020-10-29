Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс



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Україна також бере участь у створенні американського носія, який відправиться на Марс

Уруський анонсував корпоратизацію КБ «Південне» і «Південмашу»

Віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський заявив, що Україна бере участь у Місячній програмі США і планує долучитись до їх першої місії на Марс. Про це РБК-Україна розповів віцепрем'єр Олег Уруський.

«Конструкторське бюро «Південне» працює в напрямку Місячної програми, і наскільки я знаю є досить цікаві напрацювання, наприклад, з космічного буксира. Але це також проєкти, що потребують інвестицій», – сказав Уруський.

Він також зазначив, що Україна також бере участь у створенні американського носія, який відправиться на Марс, однак не у проєкті компанії SpaceX.

«Скоро вийдемо на рівень корпоратизації КБ «Південне» і «Південмашу», і тоді може хтось захоче придбати їх акції. Тоді ми будемо інтегруватися у світові процеси, зокрема в такі масштабні як освоєння Марсу та Місяця», – додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, що японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою.

Крім того, що Китай відправив свою першу місію на Марс.