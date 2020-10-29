  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс

    • Розсилка
    Україна також бере участь у створенні американського носія, який відправиться на Марс - Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс
    Україна також бере участь у створенні американського носія, який відправиться на Марс

    Уруський анонсував корпоратизацію КБ «Південне» і «Південмашу»

    Віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський заявив, що Україна бере участь у Місячній програмі США і планує долучитись до їх першої місії на Марс. Про це РБК-Україна розповів віцепрем'єр Олег Уруський.

    «Конструкторське бюро «Південне» працює в напрямку Місячної програми, і наскільки я знаю є досить цікаві напрацювання, наприклад, з космічного буксира. Але це також проєкти, що потребують інвестицій», – сказав Уруський.

    Він також зазначив, що Україна також бере участь у створенні американського носія, який відправиться на Марс, однак не у проєкті компанії SpaceX.

    «Скоро вийдемо на рівень корпоратизації КБ «Південне» і «Південмашу», і тоді може хтось захоче придбати їх акції. Тоді ми будемо інтегруватися у світові процеси, зокрема в такі масштабні як освоєння Марсу та Місяця», – додав віцепрем'єр.

    Нагадаємо, що японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою.

    Крім того, що Китай відправив свою першу місію на Марс.

    США Україна SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies