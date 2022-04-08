Мер Харкова показав делегації з Києва зруйноване місто (фото)

Місто кожного дня отримує 300 тонн гуманітарної допомоги

Ігор Терехов показав представникам Офісу Президента руйнації, які отримав Харків за 44 дні повномасштабної війни Росії проти України.

«В Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних, у Харкові сильно постраждав центр міста. Але ми відбудуємо кожен зрунойнований дім», – повідомив заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, щоденно до Харкова доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги, 100 з них – це продукти харчування.

При цьому, на околицях міста тривають бої. Але місто з одним із найбільших майданів у Європі – площею Свободи, досі міцно тримає оборону.

«Побували в обласній клінічній лікарні. Зустрілись з військовими – все під контролем, тримаємо оборону!», – додав Тимошенко.

Нагадаємо, до 9 Травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський, який мешкає в США.

Водночас він висловив сумнів, що росіянам вдасться захопити першу столицю України.