На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список
Заплановані маршрути спрацюють, якщо рашисти припинять вогонь
Про заплановану на 9 квітня роботу гуманітарних коридорів розповіла віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя.
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5З.
- З міста Енергодар до Запоріжжя.
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.
Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя
На власному транспорті, а також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З міста Попасна до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
- З селища Гірське до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
Нагадаємо, влада Краматорська терміново евакуйовує населення міста автотранспортом.