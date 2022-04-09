На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список

Триває евакуація з Донеччини та Луганщини

Заплановані маршрути спрацюють, якщо рашисти припинять вогонь

Про заплановану на 9 квітня роботу гуманітарних коридорів розповіла віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

З міста Токмак до Запоріжжя.

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5З.

З міста Енергодар до Запоріжжя.

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.

Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

З міста Мелітополь до Запоріжжя

На власному транспорті, а також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З міста Рубіжне до міста Бахмут.

З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Нагадаємо, влада Краматорська терміново евакуйовує населення міста автотранспортом.

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