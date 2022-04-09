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    Події в Україні

    На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список

    Триває евакуація з Донеччини та Луганщини - На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список
    Триває евакуація з Донеччини та Луганщини
    фото з відкритих джерел

    Заплановані маршрути спрацюють, якщо рашисти припинять вогонь

    Про заплановану на 9 квітня роботу гуманітарних коридорів розповіла віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів:

    • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
    • З Бердянська до Запоріжжя На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
    • З міста Токмак до Запоріжжя.

    На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.

    Місце зборів: вул. Шевченка, 5З.

    • З міста Енергодар до Запоріжжя.

    На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.

    Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

    • З міста Мелітополь до Запоріжжя

    На власному транспорті, а також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10.

    • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.

    Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

    • З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

    Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

    • З міста Попасна до міста Бахмут.

    Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

    • З міста Рубіжне до міста Бахмут.
    • З селища Гірське до міста Бахмут.

    Місце зборів: вул. Гагарина, 13

    Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

    Нагадаємо, влада Краматорська терміново евакуйовує населення міста автотранспортом.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна місцева влада Попасна Україна влада окупація Ірина Верещук евакуація Енергодар звільнення #stoprussia
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    На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список