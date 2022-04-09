МОЗ розповів, якою має бути аптечка для дитини (інфографіка)

Будь-які препарати у формі таблеток, капсул або драже не призначені для маленьких дітей, нагадує МОЗ

Корпус аптечки має захищати її вміст від ударів, світла і вологи

Вчасно надати допомогу малюку – перше завдання батьків. Інструменти, перев’язувальні матеріали та необхідні ліки – основа домашньої аптечки, а батьки – перша невідкладна допомога, що поруч із малям.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації, які засоби й інструменти мають бути у вас під рукою вдома та під час переміщень разом із малюком.

Як зауважили в МОЗ, аптечка обов’язково повинна бути переносною, тобто ліки та засоби лікування слід покласти в окрему коробку, валізку, сумочку чи контейнер. Корпус аптечки має захищати її вміст від ударів, світла і вологи.

Будь-які препарати у формі таблеток, капсул або драже не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна застосовувати спреї для горла та носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей – це рідини (розчини, сиропи, краплі) та свічки.

Звертати увагу слід і на дозування: наприклад, при застосуванні судинозвужувальних крапель для носа воно має бути нижчим, ніж для дорослих. Крім того, такий популярний засіб, як йод, категорично не можна застосовувати дітям до одного року.

Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для набору першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

Також рятувальники дали 10 порад на випадок надзвичайної ситуації. Насамперед у службі радять дізнатися, де найближче укриття.